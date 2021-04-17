Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Acquah, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Efkan, Siopis, Berkan, Bareiro, Babacar, Davidson
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