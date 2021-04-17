17 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Süper Lig'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Acquah, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Efkan, Siopis, Berkan, Bareiro, Babacar, Davidson

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