21 Nisan 2021, Çarşamba

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BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da 'de canlı yayınlanacak.

'nda saat 16.00'da mücadeleyi hakem yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçta 37 puan toplayan sarı-siyahlılar, müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.Yeni Malatyaspor geçen hafta sahasında ağırladığı 'u 1-0 mağlup ederek 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşamıştı.Yeni Malatyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalanan bir futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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