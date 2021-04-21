Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçta 37 puan toplayan sarı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.Yeni Malatyaspor geçen hafta sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşamıştı.Yeni Malatyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalanan bir futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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