08 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Malatya'ya takıldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

'in 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada kaydederken, Yeni Malatyaspor'un golü ise 35. dakikada 'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı ve 63 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı ve 33 puana ulaştı.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısında Enner Valencia'nın frikik golü ile öne geçti

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Fofana savunmayı çaresiz bıraktı! 80 metre top sürdü ve...

33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ın şutu direkte patladı!

57. dakikada Valencia'nın pasında topu alan Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertaç'ın çeldiği top direğe de çarparak kornere gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gustavo'nun sert şutu az farkla auta çıktı.

73. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Mert Hakan'ın altıpas noktasına çevirdiği topla buluşan Valencia'nın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

90+3. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Valencia'nın içeriye çevirdiği topa Pelkas vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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