08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ın şutu direkte patladı!

Ozan Tufan'ın şutu direkte patladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde son olarak milli takımda 'e kaydettiği gole benzer vuruş yaptı ve top direkten dışarı çıktı. İşte o anlar... ( haberleri)

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde son olarak milli takımda 'e kaydettiği gole benzer vuruş yaptı ve top direkten dışarı çıktı. 26 yaşındaki isim 'ya karşıda yine çok güzel bir gole imza atmıştı. Ayrıca Ozan Tufan'ın bu şut ile birlikte sarı-lacivertlilerin bu sezon 18. kez topu direkten döndü.

İŞTE O ANLAR









Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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