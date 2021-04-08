08 Nisan 2021, Perşembe
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Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısında Enner Valencia'nın frikik golü ile öne geçti
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında Enner Valencia'nın şahane frikik golü ile 1-0 öne geçti. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor deplasmanında Enner Valencia'nın 17. dakikada enfes frikik golü ile öne geçti.
İŞTE O ANLAR
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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