08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısında Enner Valencia'nın frikik golü ile öne geçti

F.Bahçe'de Valencia'dan muhteşem frikik!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında deplasmanda karşısında 'nın şahane frikik golü ile 1-0 öne geçti. ()

'in 33. haftasında deplasmanında 'nın 17. dakikada enfes frikik golü ile öne geçti.

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Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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