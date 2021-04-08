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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | CANLI

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | CANLI
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında deplasmanda 'a konuk oluyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto 'in 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'la kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertli takım çıkışını sürdürmek isterken, ev sahibi ise 11 maçlık 3 puan hasretini dindirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Karim Hafez, Wallace, Mallan, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta.


YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 FUTBOLCU EKSİK!

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Olcay Şahan ve Zeki Yavru, sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Teenage Hadebe ise kart cezalısı.

MESUT ÖZİL OYNAYAMIYOR

Fenerbahçe'de ise Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, bu maçta oynayamıyor. Covid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ve gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

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