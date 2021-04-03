Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RİZESPOR - FATİHKARA GÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, Skoda.
Fatih Karagümrük: Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini.
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