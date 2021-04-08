08 Nisan 2021, Perşembe
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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Fofana savunmayı çaresiz bıraktı! 80 metre top sürdü ve...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 35'te 1-1 beraberliği yakalarken asisti yapan Fofana, golden önce 80 metre top sürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Mücadelede Yeni Malatyaspor'da 35. dakikada Mustafa Eskihellaç skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Asisti yapan Moryke Fofana, 80 metre top sürerek golün baş mimarı oldu.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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