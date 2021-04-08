08 Nisan 2021, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Fofana savunmayı çaresiz bıraktı! 80 metre top sürdü ve...

Fofana savunmayı çaresiz bıraktı! 80 metre top sürdü ve...
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 35'te 1-1 beraberliği yakalarken asisti yapan Fofana, golden önce 80 metre top sürdü.

'in 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Mücadelede Yeni Malatyaspor'da 35. dakikada Mustafa Eskihellaç skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Asisti yapan Moryke Fofana, 80 metre top sürerek golün baş mimarı oldu.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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