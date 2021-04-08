08 Nisan 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında penaltı bekledi! İşte o müdahale
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım maçın son anlarında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, maçın son anlarında yaşanan pozisyon tartışma yarattı.
Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Fenerbahçeli Thiam, ceza sahası içinde kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcular penaltı beklerken, maçın hakemi devam dedi.
İşte o müdahale
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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