08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçında penaltı bekledi! İşte o müdahale

F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! İşte o müdahale
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 'a konuk oldu ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım maçın son anlarında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe, deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, maçın son anlarında yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Fenerbahçeli Thiam, ceza sahası içinde kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcular penaltı beklerken, maçın hakemi devam dedi.

İşte o müdahale


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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