06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gaziantep FK maçında sarı kart gören Sergen Yalçın Başakşehir maçında yok

Sergen Yalçın'dan kötü haber! O maçta kulübede olamayacak
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında sahasında 'yı konuk eden 'ta bu sezon 4. sarı kartını gören teknik direktör , maçında kulübede olamayacak.

Spor Toto 'in 29. haftasında ile , 'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda mücadelenin ikinci yarısında sarı kartla cezalandırılan teknik direktör 'dan kötü haber geldi.

Bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Yalçın, takımının gelecek hafta deplasmanda ile oynayacağı maçta kulübedeki yerini alamayacak.

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