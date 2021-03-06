06 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Gaziantep FK maçında sarı kart gören Sergen Yalçın Başakşehir maçında yok
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta bu sezon 4. sarı kartını gören teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçında kulübede olamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda mücadelenin ikinci yarısında sarı kartla cezalandırılan teknik direktör Sergen Yalçın'dan kötü haber geldi.
Bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Yalçın, takımının gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçta kulübedeki yerini alamayacak.
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