06 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Denizlispor!
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

'in 29. hafta karşılaşmasında Yukatel ile kozlarını paylaştı. Mücadele 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor'un gollerini 31. dakikada , 44'te ve 80. dakikada ise kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16'da ve 77. dakikada ise 'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

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