Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor'un gollerini 31. dakikada Hugo Rodallega, 44'te Recep Niyaz ve 80. dakikada ise Sacko kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16'da Mallan ve 77. dakikada ise Tetteh'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

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