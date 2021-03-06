06 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Gaziantep FK maçında formasına kavuştu
Son olarak Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer alarak 5 maç aradan sonra formasına kavuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. İç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk yarısında adelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç savunmacı, Gaziantep FK maçıyla birlikte 5 maçlık ara sonrasında bir maçta forma giydi.
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