06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Gaziantep FK maçında formasına kavuştu

Rıdvan Yılmaz formasına kavuştu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son olarak 'ın 'a 2-1 kaybettiği maçta forma giyen , maçında ilk 11'de yer alarak 5 maç aradan sonra formasına kavuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki , 5 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. İç sahada 'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk yarısında adelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç savunmacı, maçıyla birlikte 5 maçlık ara sonrasında bir maçta forma giydi.

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