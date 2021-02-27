Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Hatayspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Ankaragücü maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'da canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atilla, Tiago Pinto, Lukasik, Voca, İbrahim, Saba, Borven

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