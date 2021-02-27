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Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Ankaragücü maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'da canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atilla, Tiago Pinto, Lukasik, Voca, İbrahim, Saba, Borven

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