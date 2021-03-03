Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazanırken, sarı-kırmızılıların 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Süper Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Başkent temsilcisi karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada İbrahim Akdağ (pen.) ve 55'te Lobzhanidze kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise

Ev sahibinde 41. dakikada Korcan Çelikay sakatlanarak yerini Friedrich'e bıraktı. Cimbom'da ise Mostafa Mohamed 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 23'e yükseltti. Galatasaray'ın ise 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken, 57 puanda kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 100. MAÇ

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.

45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Onyekuru'nun pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Falcao'nun dönerek vuruşunda Friedrich gole izin vermedi.

55'inci dakikada Alper'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobjanidze, Marcao'dan sıyrılarak topu düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

57'nci dakikada Mohamed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Mohamed'in rakibine dirsek attığını işaret etti.

68'inci dakikada Endri Çekiçi'nin sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

90+2'nci dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Ryan Donk'un pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

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