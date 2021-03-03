03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Kılınç Ankaragücü-Galatasaray maçında çok net fırsatı kaçırdı!

Emre Kılınç çok net fırsatı kaçırdı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında deplasmanda 'ne konuk oldu. Mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmızılılar adına , çok net bir pozisyondan faydalanamadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 28. haftasında 'ne konuk olan 'da, çok net bir fırsatı harcadı.

Mücadelede durum 0-0'ken 'ın yaptığı hata sonrası kaleci Korcan ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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