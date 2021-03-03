Son dakika spor haberi: Galatasaray karşısında Ankaragücü penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. İlk yarının sonlarına doğru 0-0'lık eşitlikle süren maçta, ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim Akdağ, Muslera'yı avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan sarı kırmızılılar, Arda Turan ile Endri Çekiçi arasında yaşanan ikili mücadelede Arda'nın elle teması sonrası verilen penaltıya itiraz ederken, Halil Umut Meler VAR'a gitmedi ve penaltıyı verdi.

İşte o anlar;



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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