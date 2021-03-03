03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray karşısında Ankaragücü penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

İşte Ankaragücü'nün penaltı kazandığı pozisyon!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçın 45. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada ve arasında yaşanan ikili mücadelede 'nın topa elle temas etmesi sonucu, ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen , 45+1'de penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. İşte tartışılan o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberi ()

'in 28. haftasında , 'ne konuk oldu. İlk yarının sonlarına doğru 0-0'lık eşitlikle süren maçta, ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen , 'yı avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan sarı kırmızılılar, ile arasında yaşanan ikili mücadelede 'nın elle teması sonrası verilen penaltıya itiraz ederken, VAR'a gitmedi ve penaltıyı verdi.

İşte o anlar;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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