03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray karşısında Ankaragücü penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın 45. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Arda Turan ve Endri Çekiçi arasında yaşanan ikili mücadelede Arda'nın topa elle temas etmesi sonucu, Başkent ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim Akdağ, 45+1'de penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. İşte tartışılan o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberleri)
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. İlk yarının sonlarına doğru 0-0'lık eşitlikle süren maçta, ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim Akdağ, Muslera'yı avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Öte yandan sarı kırmızılılar, Arda Turan ile Endri Çekiçi arasında yaşanan ikili mücadelede Arda'nın elle teması sonrası verilen penaltıya itiraz ederken, Halil Umut Meler VAR'a gitmedi ve penaltıyı verdi.
İşte o anlar;
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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