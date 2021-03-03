03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Ankaragücü maçı sonrası flaş sözler! "Tuzağa düşürüldük"

Terim açtı ağzını yumdu gözünü! Tuzağa düşürüldük
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında 'ne 2-0 mağlup olan 'da teknik direktör , maç sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 28. haftasında 'ne 2-0 mağlup olan 'da teknik direktör , maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra tekrar kontrol bizdeydi. 'nin atamadığı, böyle oyunlarda öne geçmek oyunun bütün gidişatını değiştirir. Devreye 1-0 girmek bizim için hiç hoş olmadı."

"Geçen sene maçında 'nın vücudundan eline seken topta hakem verdi. Bize öyle bir izah etti. Özür dileyecektik neredeyse. Bu nereden geliyor? Kendisi 'da duruyor."

"'da VAR'da olan Cüneyt Çakır, skandal bir karara imza attı, 2 gün sonra gelip burada VAR'ın başına geçti."

"Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Rakip resmen kafasıyla dirseğe doğru gidiyor, attırmak için."

"VAR'daki, korkusundan Cüneyt abisini çağıramaz. O, onu çağırmaz. Bizim yüreğimiz her şeye yeter."

"Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart."

"Biz yine tribünlerle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum kuralı tam öğrenmek için."

"Cüneyt Çakır, VAR hakemi midir ya! Her yere Cüneyt'i çağırıyorsun, iki gün önce şaibeli bir karar vermiş, apar topar buraya geliyor."

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