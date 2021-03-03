03 Mart 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Korcan Çelikay Ankaragücü-Galatasaray maçında oyuna devam edemedi

A.Gücü-G.Saray maçında şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan 'nde kaleci , yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

'in 28. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ederken, sarı-kırmızılı takımın kullandığı serbest vuruşta topa yükseldikten sonra kale direğine çarpan kaleci bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli file bekçisi 41. dakikada yerini 'e bıraktı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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