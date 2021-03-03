03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ankaragücü karşısında Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü!

G.Saray 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda maçın 57. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İşte detaylar...

'in 28. haftasında başkent ekibi 'ne konuk olan 'ın yeni transferi , karşılaşmanın 57. dakikasında ile girdiği ikili mücadele sonrası karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.

Mısırlı golcü bu kartla, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray karşısında Ankaragücü penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

İşte o anlar;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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