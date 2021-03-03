03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Ankaragücü karşısında Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü!
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda maçın 57. dakikasında Mostafa Mohamed kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, karşılaşmanın 57. dakikasında İbrahim Akdağ ile girdiği ikili mücadele sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.
Mısırlı golcü bu kartla, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.
İşte o anlar;
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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