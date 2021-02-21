21 Şubat 2021, Pazar

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Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Güray Vural, Jefferson, Osama Rashid, Maxim Mirallas, Muhammet Demir.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Amilton, Dever Orgill

Sivasspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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