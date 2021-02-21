Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Güray Vural, Jefferson, Osama Rashid, Maxim Mirallas, Muhammet Demir.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Amilton, Dever Orgill

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