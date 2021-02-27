Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Mostafa Mohamed'in attığı gollerle kazanarak 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü ve 8'de 8 yaptı.

Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile BB Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. ve 45. dakikalarda Mostafa Mohamed kaydetti. G.Saray'ın 65. dakikasında Emre Kılınç'ın ayağından bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

G.SARAY 8'DE 8 YAPTI

Galatasaray bu galibiyetle birlikte 8'de 8 yaptı ve puanını 57'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı takım ligin 27. haftasını da lider kapatmayı garantiledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 25 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

MUSLERA, SÜPER LİG'DE TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti. Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

ZEMİN DÜZELMEDİ

Türk Telekom Stadı'nın ağır zemini dikkati çekti. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasına kadar toparlanamadı.

Karşılaşma bozuk zeminde oynandı.

FALCAO 2, FEGHOULİ 1 AY SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada sağ kanattan Yedlin'in içeri kestiği ortada top Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun penaltı noktasına yakın bir noktadan dönerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarptı.

18'inci dakikada Leo'nun sağ kanattan içeri yerden kestiği topta Gomes'in tekte vuruşu Muslera'da kaldı.

24'üncü dakikada Da Costa'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

38'inci dakikada Emre Kılınç sol kanatta rakibinden sıyrıldı, topu içeri kesti. Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu çelerken, altıpasta bulunan Mohamed önünde kalan topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Emre Kılınç'ın bir kez daha içeriye kestiği topta savunmadan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruş direkten döndü.

45'inci dakikada Luyindama'nın uzun topunda savunma arkasına sarkan Mohamed, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

61'inci dakikada Rashani topu çaldı ve hızla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahasına giren Rashani, kaleye vurmak yerine Gomes'e pas atmayı tercih etti ancak top Gomes'in arkasında kaldı.

65'inci dakikada Arda Turan ceza sahası içerisinde topu aldı ve pasını ceza yayı üzerinde bulunan Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin plase vuruşu ağlarla buluştu. Pozisyonu VAR'ın tavsiyesiyle izleyen hakem Mete Kalkavan, golden önce Onyekuru'nun elle müdahalede bulunduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

73'üncü dakikada Aatif, Osman Çelik'in pasında savunma arkasına sarktı ve ceza sahasında sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Muslera kurtardı.

90+6'ncı dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyona yaptığı vuruşu kaleci Göktuğ kurtardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

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