27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Sarı kırmızılılar 65. dakikada 'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Fakat hakem , VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve Onyekuru'nun elle müdahalesini tespit ederek golü iptal etti. İşte o pozisyon... | Son dakika haberleri

Spor Toto 'in 27. haftasında ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar 65. dakika 'ın golü ile 3-0 öne geçmişti.

Fakat hakem , VAR'dan gelen bilgi üzerine pozisyonu izlemek istedi.

VAR'a giden Kalkavan, Onyekuru'nun golden önce topa elle dokunduğunu belirledi ve ağlara giden gol geçersiz sayıldı.

İŞTE O POZİSYON...

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