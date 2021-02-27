27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar 65. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Fakat hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve Onyekuru'nun elle müdahalesini tespit ederek golü iptal etti. İşte o pozisyon... | Son dakika GS haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar 65. dakika Emre Kılınç'ın golü ile 3-0 öne geçmişti.
Fakat hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen bilgi üzerine pozisyonu izlemek istedi.
VAR'a giden Kalkavan, Onyekuru'nun golden önce topa elle dokunduğunu belirledi ve ağlara giden gol geçersiz sayıldı.
İŞTE O POZİSYON...
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