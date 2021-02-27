27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan BB Erzurumspor maçının hakemi Mete Kalkavan'a yoğun itiraz! O pozisyon sonrasında...

G.Saraylılardan hakeme yoğun itiraz! O pozisyon sonrasında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında Etebo'nun yaptığı müdahale sonrasında hakem sarı kart gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcuların bu karara yoğun itirazı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 27. haftasında lider , sahasında ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Etebo'nun rakibine yaptığı hareketin ardından hakem sarı kartına başvurdu.

Müdahalenin topa olduğunu savunan sarı-kırmızılı oyuncular, hakeme yoğun itiraz gösterdi.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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