27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan BB Erzurumspor maçının hakemi Mete Kalkavan'a yoğun itiraz! O pozisyon sonrasında...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında Etebo'nun yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcuların bu karara yoğun itirazı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Etebo'nun rakibine yaptığı hareketin ardından hakem Mete Kalkavan sarı kartına başvurdu.
Müdahalenin topa olduğunu savunan sarı-kırmızılı oyuncular, hakeme yoğun itiraz gösterdi.
İşte o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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