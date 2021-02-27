Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılıları sırtlamaya devam ediyor. Mısırlı forvet, parçalı formayla ligde 5 maça çıkarken bunların 4'ünde 5 gol atma başarısı gösterdi. Bu performans sonrasında Falcao'nun ilk 11'e girip giremeyeceği ise merak konusu oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi.

Mısırlı golcü sarı-kırmızılılarda 5 maça çıkarken bu maçların 4'ünde gol atma başarısı gösterdi.

G.Saray'da takımla çalışmalara başlayan ve 56 gün sonra kadroya dahil edilen Radamel Falcao, Mohamed'in bu performansı sonrasında kadroya girmesi zor gözüküyor.

FALCAO'YU KULÜBEYE HAPSETTİ!

Sakatlığı nedeniyle 56 gündür maç kadrosuna alınmayan Radamel Falcao ise Erzurumspor maçında yedek olarak soyunurken, 6 gole ulaşan Mostafa Mohammed, golleriyle Radamel Falcao'yu geride bırakarak adeta kulübeye hapsetti. Öte yandan Mohamed, Falcao'nun ardından bu sezon Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında iki gol atan ikinci oyuncu olurken, Gomis'in ardından 2007/08'den bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 gole en az maçta ulaşan ikinci oyuncu olma başarısını gösterdi.

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