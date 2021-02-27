Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Erzurumspor karşısında 38. dakikada Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılarda Mısırlı yıldız, Arda Turan ile gole böyle sevindi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri (GS haberi)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar karşılaşmanın 38. dakikasında Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Golün ardından Mısırlı oyuncu, Arda Turan ile golün sevincini böyle yaşadı. İşte o görüntüler;



(Fotoğraf: beIN Sports)

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