27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Mohamed Galatasaray - BB Erzurumspor maçındaki golünün ardından Arda Turan ile böyle sevindi

Gole böyle sevindiler! Mohamed ve Arda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında , sahasında karşısında 38. dakikada Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılarda Mısırlı yıldız, ile gole böyle sevindi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri ( haberi)

'in 27. haftasında , sahasında BB 'u ağırladı. Sarı kırmızılılar karşılaşmanın 38. dakikasında Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Golün ardından Mısırlı oyuncu, ile golün sevincini böyle yaşadı. İşte o görüntüler;


(Fotoğraf: beIN Sports)

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