27 Şubat 2021, Cumartesi

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Çaykur Rizespor 0-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rize'de puanlar paylaşıldı!
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

'in 27. haftasında , 'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Yiğidolar'da , 32. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek. Erdoğan 2 maç ceza alması halinde ise 29. hafta oynanacak karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.

Bu sonuçla birlikte Ç. Rizespor puanını 28'e yükseltirken, ise 32 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sol kanatta Fayçal'In ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Sabo'nun ceza sahası dışından yerden vuruşunda top direk dibinde kalecide kaldı.

14'ncu dakikada Gradel ceza sahası içerine ortasında Hakan mutlak pozisyonda topu kafayla auta gönderdi.

33'ncü dakikada Demir Grup 'da Erdoğan, orta sahada rakibine sert müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+2'nci dakikada Morozyuk'un ceza yayı üzerinde sert şutunda top üst direkten döndü.

61'inci dakikada Soderlund'un pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan Sabo'nun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

79'uncu dakikada Michalak'ın şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

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