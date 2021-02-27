27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçının ardından Fatih Terim'den Falcao ve Feghouli sözleri!

Terim'den Falcao ve Feghouli sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. ve 'ye değinen Terim, "Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. 'yu gördük, Falcao'dur" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 27. haftasında 'u sahasında 2-0 deviren 'da teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Oyuna çok iyi başladık, oyunun kontrolünü elimize aldık, genel olarak böyle oluyor zaten. Hemen rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz, bu sahada anca bu kadar oluyor, maalesef. Goller geç geldi biraz.

Rakip sadece 1 kere tehlikeli pozisyon yarattı, başka pozisyon vermedik. İkinci yarıda başka pozisyon vermemeliydik ama verdik. Sıkıntıya sokabilirdi bizi. Bizim için en sıkıntılı durum rakibin geçiş hücumları, geçiş hücumlarını savunmak zordur.

Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz!

Bugün 'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. 'yu gördük, 'dur! Herkes elinden geleni vermeye çalışıyor. Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum.

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