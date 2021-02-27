Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçının ardından Fatih Terim'den Falcao ve Feghouli sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Falcao ve Feghouli'ye değinen Terim, "Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. Radamel Falcao'yu gördük, Falcao'dur" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u sahasında 2-0 deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Oyuna çok iyi başladık, oyunun kontrolünü elimize aldık, genel olarak böyle oluyor zaten. Hemen rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz, bu sahada anca bu kadar oluyor, maalesef. Goller geç geldi biraz.
Rakip sadece 1 kere tehlikeli pozisyon yarattı, başka pozisyon vermedik. İkinci yarıda başka pozisyon vermemeliydik ama verdik. Sıkıntıya sokabilirdi bizi. Bizim için en sıkıntılı durum rakibin geçiş hücumları, geçiş hücumlarını savunmak zordur.
Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz!
Bugün Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. Radamel Falcao'yu gördük, Falcao'dur! Herkes elinden geleni vermeye çalışıyor. Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum.
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