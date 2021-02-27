Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u sahasında 2-0 deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Oyuna çok iyi başladık, oyunun kontrolünü elimize aldık, genel olarak böyle oluyor zaten. Hemen rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz, bu sahada anca bu kadar oluyor, maalesef. Goller geç geldi biraz.

Rakip sadece 1 kere tehlikeli pozisyon yarattı, başka pozisyon vermedik. İkinci yarıda başka pozisyon vermemeliydik ama verdik. Sıkıntıya sokabilirdi bizi. Bizim için en sıkıntılı durum rakibin geçiş hücumları, geçiş hücumlarını savunmak zordur.

Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. BB Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz!

Bugün Feghouli'yi sokamadık, risk vardı sokmak istemedim. Radamel Falcao'yu gördük, Falcao'dur! Herkes elinden geleni vermeye çalışıyor. Transfer döneminde gelen oyunculardan memnunum, çok doğru seçimler olduğunu gösterdiler. Kulübümüzü ve ekibimizi kutluyorum.

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