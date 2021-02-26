26 Şubat 2021, Cuma

SÜPER LİG

Beşiktaş 3-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş zirve aşkına! Kartal ilk yarıda işi bitirdi
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

'in 27. haftasında sahasında Yukatel 'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada , 38'de ve 39. dakikada ise kaydetti.

Beşiktaş'ın 29. dakikada Larin'in ayağından bulduğu gol ve Denizlispor'un da 45'te 'yla attığı gol VAR incelemeleri sonrasında iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 54'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 27. hafta)

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, içeri doğru kat edip iki rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top, kaleci Cenk'te kaldı.

20'nci dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal sol kanattan 0'a indi. Bu oyuncunun ortasında penaltı noktasının hemen gerisinde bulunan Rodallega'nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

22'nci Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rosier ortasını yaptı. Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Larin'in önünde kaldı. Larin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin'in Denizlispor'a attığı golü VAR iptal etti! İşte o pozisyon

28'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou ortasını yaptı. Arka direkte oluşan karambolde topa ayak koyan Larin, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

38'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Ljajic'in kullandığı kornerde Cenk Gönen'in yumrukladığı top ceza sahası dışındaki N'Sakala'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

39'uncu dakikada Beşiktaş 1 gol daha bularak farkı 3'e çıkardı. Larin'in pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarkan Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ljajic'e verdi. Ljajic, topu boş kaleye yolladı: 3-0.

Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da Rodallega'nın Beşiktaş'a attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

45'inci dakikada sağ kanatta gelişen atakta Bakalorz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

45+2'nci dakikada Mesanovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

46'ncı dakikda Ljajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar birbirlerine rakip oldu!

64'üncü dakikada Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üstünde topla buluşan N'Koudou'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

88'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in yerden çevirdiği top penaltı noktası üzerinde Hasic'in önüne kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu kornere çeldi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic küllerinden doğdu

89'uncu dakikada Josef'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş 3 puana kanatlandı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş 3 puana kanatlandı! İşte güncel puan durumu
Başkent'te kazanan yok! 2 gol 2 kırmızı kart... Başkent'te kazanan yok! 2 gol 2 kırmızı kart...
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör