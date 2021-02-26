Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Cyle Larin, 38'de Vincent Aboubakar ve 39. dakikada ise Adem Ljajic kaydetti.

Beşiktaş'ın 29. dakikada Larin'in ayağından bulduğu gol ve Denizlispor'un da 45'te Hugo Rodallega'yla attığı gol VAR incelemeleri sonrasında iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 54'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Denizlispor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, içeri doğru kat edip iki rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top, kaleci Cenk'te kaldı.

20'nci dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal sol kanattan 0'a indi. Bu oyuncunun ortasında penaltı noktasının hemen gerisinde bulunan Rodallega'nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

22'nci Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rosier ortasını yaptı. Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Larin'in önünde kaldı. Larin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou ortasını yaptı. Arka direkte oluşan karambolde topa ayak koyan Larin, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

38'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Ljajic'in kullandığı kornerde Cenk Gönen'in yumrukladığı top ceza sahası dışındaki N'Sakala'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

39'uncu dakikada Beşiktaş 1 gol daha bularak farkı 3'e çıkardı. Larin'in pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarkan Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ljajic'e verdi. Ljajic, topu boş kaleye yolladı: 3-0.

45'inci dakikada sağ kanatta gelişen atakta Bakalorz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

45+2'nci dakikada Mesanovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

46'ncı dakikda Ljajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

64'üncü dakikada Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üstünde topla buluşan N'Koudou'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

88'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in yerden çevirdiği top penaltı noktası üzerinde Hasic'in önüne kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Josef'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

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