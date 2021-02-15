15 Şubat 2021, Pazartesi

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Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında Fraport TAV sahasında Yeni 'u konuk edecek. Peki, Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

'de heyecan 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yeni deplasmanda 'a konuk olacakken bu maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Bahadır, Eren, Hakan, Nuri, Ribeiro, Amilton, Sam, Orgill.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Mallan, Zeki, Adem, Kubilay, Tetteh.

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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