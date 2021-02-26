26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic küllerinden doğdu

Ljajic küllerinden doğdu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

'in 27. haftasında , Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlıların Sırp yıldızı , takımının son golünü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta 'in her geçen gün yükselen performansı dikkatlerden kaçmazken, Boşnak yıldızın yükselen performansında Teknik Direktör 'ın etkisi de göz ardı edilmiyor. Geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı döneminde 'Problem isim' olarak gösterilen Ljajic, bu sezonun ilk yarısında ise sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyememişti. Adem Ljajic'in sakatlığını atlatmasının ardından bu futbolcuyla birçok kez görüşen Sergen Yalçın, her fırsatta Adem'in yeni transfer etkisi oluşturacağını ifade etmişti. Ligin ikinci yarısında birçok karşılaşmada forma şansı bulan Ljajic, orta sahadaki etkili futboluyla dikkat çekerken, Denizlispor karşısında da fileleri havalandırarak bu sezonki ikinci golüne imza attı.
Son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Ljajic, Denizlispor karşısında oynadığı futbol ve attığı golle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Necip'e bıraktı.

Birbirlerine rakip oldular! Larin ve Aboubakar... haberin devamı

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