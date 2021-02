Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic, takımının son golünü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in her geçen gün yükselen performansı dikkatlerden kaçmazken, Boşnak yıldızın yükselen performansında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın etkisi de göz ardı edilmiyor. Geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı döneminde 'Problem isim' olarak gösterilen Ljajic, bu sezonun ilk yarısında ise sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyememişti. Adem Ljajic'in sakatlığını atlatmasının ardından bu futbolcuyla birçok kez görüşen Sergen Yalçın, her fırsatta Adem'in yeni transfer etkisi oluşturacağını ifade etmişti. Ligin ikinci yarısında birçok karşılaşmada forma şansı bulan Ljajic, orta sahadaki etkili futboluyla dikkat çekerken, Denizlispor karşısında da fileleri havalandırarak bu sezonki ikinci golüne imza attı.

Son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Ljajic, Denizlispor karşısında oynadığı futbol ve attığı golle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Necip'e bıraktı.

