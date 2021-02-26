26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da Rodallega'nın Beşiktaş'a attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

Rodallega'nın golü VAR'a takıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel , deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadelenin 44. dakikasında Hugo 'nın attığı gol, VAR'a takıldı ve iptal edildi.

Süper Lig'in 27. haftasında ligin hem zirvesini hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında ile karşı karşıya geldi.

Gollü başlayan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamlarken, devrenin son dakikalarında, konuk ekip Denizlispor da ile golü buldu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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