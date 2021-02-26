26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da Rodallega'nın Beşiktaş'a attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadelenin 44. dakikasında Hugo Rodallega'nın attığı gol, VAR'a takıldı ve iptal edildi.
Süper Lig'in 27. haftasında ligin hem zirvesini hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Gollü başlayan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamlarken, devrenin son dakikalarında, konuk ekip Denizlispor da Rodallega ile golü buldu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol geçersiz sayıldı.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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