26 Şubat 2021, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 27. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı. Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 2 gol ve 2 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına çıktı ve 0-0 eşitlikle sona erdi. Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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