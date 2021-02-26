26 Şubat 2021, Cuma

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 27. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı. Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 2 gol ve 2 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına çıktı ve 0-0 eşitlikle sona erdi. Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 20:42
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 27. hafta

21- ANKARAGÜCÜ: 20 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 27. hafta

20- GENÇLERBİRLİĞİ: 21 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 27. hafta

19- DENİZLİSPOR: 21 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 27. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 24 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 27. hafta

17- BB ERZURUMSPOR: 25 PUAN

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