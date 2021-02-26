26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin'in Denizlispor'a attığı golü VAR iptal etti! İşte o pozisyon

Larin attı VAR iptal etti! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

'in 27. haftasında , sahasında Yukatel 'u konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında 'in attığı gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar Larin'in attığı golle 1-0 öne geçmişti.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Larin aradaki farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

GOL VAR'A TAKILDI!

Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarının ardından, sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Larin'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti ve golü iptal etti.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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