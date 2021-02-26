26 Şubat 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin'in Denizlispor'a attığı golü VAR iptal etti! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında Cyle Larin'in attığı gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar Larin'in attığı golle 1-0 öne geçmişti.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Larin aradaki farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
GOL VAR'A TAKILDI!
Maçın hakemi Cüneyt Çakır VAR'dan gelen uyarının ardından, sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Larin'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti ve golü iptal etti.
İşte o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?