Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında Cyle Larin'in attığı gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar Larin'in attığı golle 1-0 öne geçmişti.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Larin aradaki farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

GOL VAR'A TAKILDI!

Maçın hakemi Cüneyt Çakır VAR'dan gelen uyarının ardından, sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Larin'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti ve golü iptal etti.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ