Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. 2 gol, 2 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. 2 gol ve 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor'un golünü 34. dakikada Tetteh kaydederken, Başkent ekibinin golü ise Ertaç Özbir'den (k.k) geldi. Mücadelenin 21. dakikasında konuk takım adına Semih Kaya direkt kırmızı kart gördü. Ev sahibinde ise 71. dakikada Ayite çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 21 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor ise 31 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Candeias'ın sağdan ortasında topla buluşan Sandro Lima'nın ön direkte kafa vuruşunda top kale dereği yanından auta çıktı.

10'uncu dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'den döndü. Dönen topu savunma son anda kornere çeldi.

18'inci dakikada Ayite, ceza sahası dışında Semih Kaya'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, VAR incelemesinin ardından Semih Kaya'yı kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.

23'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Soner Kullandı. Top kalecinin sağından yan direğe çarparak auta çıktı.

29'uncu dakikada Candeias'ın ortasında Soner'in vuruşunda kaleye giden topu Chebake, son anda kornere çeldi.

34'üncü dakikada savunmadan topu alan Mustafa Eskihellaç, yaklaşık 35 metre topu sürdü. Topu ceza yayı üzerinde sağ taraftan gelen Tetteh'e aktardı. Ceza sahası içine giren Tetteh topu filelere gönderdi: 0-1.

60'ıncı dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip kaleye yönelen Ayite yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top direkten kaleci Ertaç'a çarparak filelere giiti: 1-1.

76'ncı dakikada savunmadan topu alan Mustafa Eskihellaç tek başına tüm savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın vuruşunda top auta gitti.

Kalan sürede karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Gençlerbirliği sahasında Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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