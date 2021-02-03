03 Şubat 2021, Çarşamba

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Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal'a Antalya çelmesi! Zirvede fark açıldı
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadele ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Antalya'da 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, 3. sıraya geriledi ve zirveyle arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

'in 23. hafta mücadelesinde , 'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

'un golünü 39. dakikada kaydederken, Beşiktaş'ın golü 73'te 'dan geldi. Ayrıca Akdeniz temsilcisinde , 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 30 puana yükselirken, Beşiktaş ise 45 puana ulaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10'ncu dakikada Rosier, sağ kanattan topla rakip ceza alanına girdi. Pasını Ljajic'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

27'nci dakikada Ljajic'in köşe vuruşundan yaptığı ortaya kale önünden Atiba'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

28'inci dakikada De Souza'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen N'Koudou, ceza alanına girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Naldo son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

38'inci dakikada Fredy'nin hatalı pasında topa sahip olan Larin'in vuruşunda kaleci Boffin yatarak tehlikeyi önledi.

39'uncu dakika gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Eren Albayrak sol çaprazdan topu kale önüne ortaladı. Gökdeniz Bayraktar altıpas önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

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53'üncü dakikada Naldo'nun uzaklaştıramadığı topta Atiba'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

67'nci dakikada Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin'in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Ruud Boffin son anda topu çelmeyi başardı.

70'inci dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Veysel Sarı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal topu ceza alanına gönderdi. Kale önünde topa gelişine yükselen Vida'nın kafa vuruşu kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti: 1-1.

81'inci dakika N'sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu sol kale direğinden geri geldi.

82'nci dakikada De Souza'nın pasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda topu kaleci Boffin uzaklaştırdı.

Maç 1-1 sona erdi.

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