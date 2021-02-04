Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip Bakasetas'ın attığı golle 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Bakasetas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 39 puana yükseldi. Denizlispor ise ligin son sırasında 17 puanda kaldı.

BAKASETAS'TAN İLK GOL!

Galibiyet golünü kaydeden Fırtına'nın yeni transferi Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 2. maçında gol sevinci yaşadı.

YUNUS MALLI KADRODA, BAKASETAS 11'DE

Trabzonspor'da ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayan Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Son oynanan Beşiktaş mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan bir başka yeni transfer Bakasetas ise Yukatel Denizlispor müsabakasına 11'de başladı.

KAMİL AHMET LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, ligde 13 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Son olarak Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kamil Ahmet, ligde 13 maç aradan sonra Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de kendine yer buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Serkan Asan'ın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet'e görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Djaniny'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.



14'üncü dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında savunmaya çarpan top altıpasın hemen önündeki Bakasetas'ta kaldı. Onun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



17'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Nwakaeme son bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.



24'üncü dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Sagal'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.



29'uncu dakikada Djaniny sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına içerisinde girdikten sonra ortasını yaptı, altıpasın önünde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



30'uncu dakikada Djaniny bir kez daha sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye indikten sonra yine ortasında topu Ekuban ile buluşturdu ancak onun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



32'nci dakikada Djaniny'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Hugo'nun gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.



40'ıncı dakikada Djaniny'in pasında Nwakame'nin ceza sahası yayının kenarından kaleye gönderdiği topu Cenk yumruklayarak uzaklaştırdı.



41'inci dakikadan Ekuban, Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'a giderek pozisyonu inceledikten sonra devam kararı verdi.







52'nci dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Cenk iki hamlede kontrol etti.



61'inci dakikada ceza saha içerisinde yaşanan karambolde Djaniny topun üzerine bastı, ardından Ekuban'ın son dokunuşunda meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı, onun altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.



90+3'üncü dakikada sağ kanattan Sagal'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



90+4'üncü dakikada Yunus'un ceza sahasına uzak noktadan kaleye gönderdiği sert şutu Cenk köşeden çıkardı.



Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ