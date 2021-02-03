03 Şubat 2021, Çarşamba

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Antalyaspor Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu...

Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında oynanan karşılaşmasında, ekibi 70. dakikada 'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi aldı. İşte o pozisyon...

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 70. dakikasında hakem , ile girdiği ikili mücadelenin ardından Antalyasporlu 'yı ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı.

İşte o pozisyon;


(Fotoğraf: beIN Sports)

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