Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Fırtına 6 maçlık yenilmezlik serisini bu maçta da sürdürmek ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Denizlispor ise 3 puan alıp alt sıralardan yükselmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

30 PUAN TOPLADILAR

Karadeniz ekibi Avcı'nın göreve başladığı haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan ekip olurken, 30 puanla Trabzonspor 2. yer aldı.

SİHİRLİ DOKUNUŞ

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde devraldığı bordo- mavili takımla ligde 13 maçta 30 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde haftayı 5. sırada tamamlamıştı.

İKİ İSİM SINIRDA

Denizlispor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın dışında 3'er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Denizlispor karşılaşması saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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