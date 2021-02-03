03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah Konyaspor maçında yok!

Beşiktaşlı yıldız Konyaspor maçında yok!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşılaşan 'ta , gördüğü sarı kart sonrası 24. hafta oynanacak maçı öncesi cezalı duruma düştü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

64. dakikada mücadele Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Mensah rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Sınırda olan yıldız futbolcu bu kart ile cezalı duruma düştü.

Mensah Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

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