Beşiktaş'ta Bernard Mensah Konyaspor maçında yok!

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Bernard Mensah, gördüğü sarı kart sonrası 24. hafta oynanacak Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

64. dakikada mücadele Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Mensah rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Sınırda olan yıldız futbolcu bu kart ile cezalı duruma düştü.

Mensah Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ