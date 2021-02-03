Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yanal, "Antalyaspor iki şut atmış olabilir ama hakem de bir şut attı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları;

Rakibimiz iyi bir takım, Sergen hoca ile iyi oynayan bir takım. Hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi çapımızda, sezon sonuna kadar hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

1 kişiden dolayı, futbol sistemini eleştirmek doğru değil. Kimse sistemi sorgulatmaya çalışmasın, çok fazla maç var, pandemiden herkes etkileniyor. Tiyatroya, sirke çıkar gibi her gün maç yapıyoruz.

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