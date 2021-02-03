03 Şubat 2021, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan maç sonunda flaş hakem eleştirisi!

Yanal'dan maç sonunda flaş açıklama! Biz iki şut attık hakem de bir şut attı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

Teknik Direktörü , maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yanal, "Antalyaspor iki şut atmış olabilir ama hakem de bir şut attı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları;

Rakibimiz iyi bir takım, ile iyi oynayan bir takım. Hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi çapımızda, sezon sonuna kadar hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

1 kişiden dolayı, futbol sistemini eleştirmek doğru değil. Kimse sistemi sorgulatmaya çalışmasın, çok fazla maç var, pandemiden herkes etkileniyor. Tiyatroya, sirke çıkar gibi her gün maç yapıyoruz.

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