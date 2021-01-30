İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 23. hafta)

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Günün akşam maçlarında ise Rizespor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 19:18 ABONE OL