03 Şubat 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 23. hafta)

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Günün akşam maçlarında ise Rizespor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 19:18
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 23. hafta

21- DENİZLİSPOR: 17 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 23. hafta

20- ANKARAGÜCÜ: 18 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 23. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 19 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 23. hafta

18- BB ERZURUMSPOR: 21 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 23. hafta

17- KAYSERİSPOR: 23 PUAN

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