Süper Lig'de heyecan 21. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmanın ardından ilk yarının perdesi kapandı. Günün açılış mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 ile geçerken, 7 gol atılan maçta Alanyaspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazandı. Günün son maçında ise Fenerbahçe Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmalarla ligin ilk devresi de tamamlanmış oldu. İşte güncel puan durumu...