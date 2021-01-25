Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'la karşılaştı. Üstün oynadığı maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51'de Mbwana Samatta ve 87'de Papiss Cisse kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kvrzic'in ortasında ceza sahası içinde topu alan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
7'nci dakikada Nazım'ın yerden pasında topla buluşan Samatta'nın sert vuruşunda top kaleciden döndü.
12'nci dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda top kaleci Doğan'ın müdahalesi ile dışarı gitti.
20'nci dakikada Samatta'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas, topu Thiam'a aktardı. Ceza sahası içi solunda topu alan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38'inci dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
39'uncu dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
51'inci dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, topu Samatta'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
57'nci dakikada Ozan'ın pasında savunmadan dönen topu alan Pelkas'ın vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.
64'üncü dakikada Caner'in pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
66'ncı dakikada Thiam'ın Pelkas ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinden vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.
86'ncı dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kaleci Doğan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
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