25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta form tutmaya başladı

Samatta form tutmaya başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında , 'u 3-0'la geçti. Sarı-lacivertlilerde Mbwana Samatta mücadelede 1 gol atarken, son 3 maçta 2 gol kaydetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, son 3 haftada attığı 2 golle beğeni topladı. Tanzanyalı futbolcu 19. haftada MKE Ankaragücü karşısında 1 gol atmış, Sivasspor karşısında ise 90 dakika sahada olmasına rağmen skora katkı sağlayamamıştı. Ligin 21. haftasında maçının 51. dakikasında ise Thiam'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samatta meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında oynadığı 5 maçında 2 gol atarken, bu 2 golü son 3 haftada kaydetti.

Thiam’dan 2 gole katkı! haberin devamı

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