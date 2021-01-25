Fenerbahçe'de Mbwana Samatta form tutmaya başladı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0'la geçti. Sarı-lacivertlilerde Mbwana Samatta mücadelede 1 gol atarken, son 3 maçta 2 gol kaydetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, son 3 haftada attığı 2 golle beğeni topladı. Tanzanyalı futbolcu 19. haftada MKE Ankaragücü karşısında 1 gol atmış, Sivasspor karşısında ise 90 dakika sahada olmasına rağmen skora katkı sağlayamamıştı. Ligin 21. haftasında Kayserispor maçının 51. dakikasında ise Thiam'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samatta meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında oynadığı 5 Süper Lig maçında 2 gol atarken, bu 2 golü son 3 haftada kaydetti.
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