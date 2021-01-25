25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan 2 gole katkı!

Thiam’dan 2 gole katkı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında , 'u 3-0'la geçti. Sarı-lacivertlilerde , karşılaşmada 1 gol, 1 asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de 'nin 'u 3-0 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu performansıyla dikkat çekti. Müsabakanın 20. dakikasında Pelkas'ın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 51. dakikada ise bir kez daha Pelkas'tan aldığı pasla sol tarafta topla buluşan Thiam, Samatta'yı ceza sahası içinde golle buluştururken, sarı-lacivertliler müsabakada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Senegalli futbolcu, Kayserispor maçında 1 gol 1 asistle takıma katkı yaptı.

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