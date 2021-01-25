25 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil resmi açıklamanın ardından ilk antrenmanına çıkmıştı. Taraftarların sahada görmek için sabırsızlandığı Mesut Özil sarı-lacivertlilerin 21. hafta mücadelesinde karşılaştığı Kayserispor maçında ilk kez tribünde yerini aldı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 19:19
ABONE OL
  • 1
  • 13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, transferin resmen açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirmişti.

  • 3
  • 13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Mesut Özil, ilk idmanı öncesi ''Burada olduğum için mutluyum. Rüyam gerçek oldu. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Bu hayal gerçek oldu. Çok uğraştım Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Herkese bol şans dilerim.'' ifadelerini kullanırken, konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışlamıştı.

  • 4
  • 13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Büyük ses getiren bu transfer sonrası taraftarlar yıldız oyuncuyu bir an önce sahada görmek için sabırsızlanırken, Özil ilk kez Kadıköy'de boy gösterdi...

  • 5
  • 13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil'de takımını desteklemek için tribündeki yerini aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör