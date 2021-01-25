Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ilk kez Kadıköy'de! İşte o görüntüler...

Mesut Özil, ilk idmanı öncesi ''Burada olduğum için mutluyum. Rüyam gerçek oldu. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Bu hayal gerçek oldu. Çok uğraştım Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Herkese bol şans dilerim.'' ifadelerini kullanırken, konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışlamıştı.