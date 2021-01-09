24 Ocak 2021, Pazar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 21. hafta)

Süper Lig'de 21. haftanın gündüz kuşağındaki ilk maçında Konyaspor evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Saat 16.00'da oynanan maçlarda ise Karagümrük Denzilispor'u 2-1 mağlup ederken, Galatasaray zorlu deplasman olarak adlandırılan Yeni Malatyaspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 18:00
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  • 1
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

21- Denizlispor - 14 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

20- Erzurumspor - 17 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

19- Ankaragücü - 18 Puan

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  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

18- Gençlerbirliği - 19 Puan

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  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

17- Kayserispor - 19 Puan

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