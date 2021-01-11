11 Ocak 2021, Pazartesi

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TFF Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek! Toplantı...

TFF Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek! Toplantı...
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

ile bir araya gelecek. İşte yeni yılın ilk toplantısının tarihi...

ile 2021'in ilk toplantısında bir araya gelecek. gerçekleşecek olan toplantının, Çarşamba günü saat 14.00'te yapılması planlandı.
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