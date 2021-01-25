25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Erol Bulut açıkladı...

Mesut Özil derbide oynayacak mı? Erol Bulut açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo 'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, 'in derbisinde oynayıp oynayacağını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

, 'in 21 haftasında sahasında 'u 3-0'lık farklı skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı lacivertlilerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut aramıza katıldı, eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel bir maç sonunda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Defans anlamında rakibe şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, paslarla, dikine ataklarla pozisyon bulduk. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"SZALAI BUGÜN 5 YILDIR TAKIMDAYMIŞ GİBİ OYNADI"

Erol Bulut, takıma iyi oyuncuların dahil olduğunu dile getirerek, "Onlardan biri de Szalai. Büyük bir yıldız katıldı, o da . Başkanımız, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüz 'na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi yerine getirmeye çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Szalai bugün 5 yıldır takımdaymış gibi oynadı. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"5-6 PUAN DAHA ALABİLİRDİK AMA MAALESEF ÖYLE OLMADI"

Ligin ilk devresini 42 puanla kapattıklarını kaydeden Erol Bulut, "Benim planladığım 5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" dedi.

"MESUT EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK"

Erol Bulut, sıkışık fikstürde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Maalesef 4 haftalık bir çalışma süreci oldu. Futbolcularımız hep aralıklı geldi, yeni katılanlar oldu. Szalai'yi aramıza kattık, bugün de bize katkısı oldu. Mesut da aramıza katıldı. Eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.

MESUT ÖZİL GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Erol Bulut, Mesut Özil'in maçında görev alıp almayacağı şeklinde yöneltilen soruya ise "Bekleyip görün" şeklinde cevap verdi.

Mesut Özil G.Saray derbisinde oynayacak mı?

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