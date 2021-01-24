Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi Ljajic ve Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 49. dakikada Adem Ljajic ve 77. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibinin tek golü ise 39. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 44'e yükselterek ilk yarıyı lider bitirdi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Göztepe ise 25 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı.

ÜNAL KARAMAN GÖZTEPE BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı.

Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Altı pasın hemen önünde Aboubakar'ın yatarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



32'nci dakikada Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mihojevic ile topa yükselen Aboubakar, topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.



39'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Zulj'un şutunda top kaleci Ersin'den döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Tripic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



45+2'nci dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Mensah'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



49'uncu dakikada skora denge geldi. Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.



54'üncü dakikada Atiba'nın çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Halil'in vuruşunda kaleci Ersin topu kornere tokatladı.



60'ıncı dakikada gelişen Göztepe atağında N'Sakala'nın m��dahale ettiği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci Ersin'den sıyrılmak isterken, genç kaleci topun sahibi oldu.



73'üncü dakikada sol kanatta topla hareketlenen N'Koudou ceza sahası içindeki Aboubakar ile yaptığı duvar pası sonrasında sol çaprazda şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

77'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gitti: 2-1.



88'inci dakikada Göztepe savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında topa buluşan Josef, pasını bekletmeden N'Koudou'ya verdi. Ceza sahasında topu sol ayağına alan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci İrfan Can ayaklarıyla gole izin vermedi.



90'ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin pasıyla savunma arkasına sarkan N'Koudou, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri geldi.



90+3'üncü dakikada Göztepe savunmasının içeri doldurduğu topta Mihojevic kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ