24 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş evinde 5 maç sonra gol yedi

Kartal evinde 5 maç sonra gol yedi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında sahasında ile karşılaşan 5 hafta aranın ardından kalesinde gol gördü.

'in 21. haftasında 'yi konuk eden , 39. dakikada Tripic'in golüyle 1-0 geriye düşerken, tam 5 maç sonra iç sahada kalesinde gol gördü.
Süper Lig'in 21. haftasına lider giren Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ederken ekibi 39. dakikada Tripic'in attığı golle ilk yarıda 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlı ekip bu golle, iç sahada tam 5 maç aradan sonra kalesinde gol görmüş oldu. Siyah-beyazlılar 9. haftada 'i 3-2 mağlup ettiği haftada kalesinde 2 gol görürken, bu maçın ardından 'yı 3-0, 'u 4-0, 'u 3-0, 'u 6-0 ve 'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş, 5 maç aradan sonra evindeki karşılaşmada kalesinde gol gördü.
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